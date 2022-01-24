Экономист Беляев назвал два фактора роста доллара

По мнению кандидата экономических наук, экономиста Михаила Беляева, на рост доллара повлияли два фактора. Первый — геополитическая обстановка, которая содержит риски.

"Доллар у нас всегда играет роль защитного актива, куда часть населения, бизнесменов, перемещают свои рублёвые средства. Соответственно, курс подрастает", — отметил Беляев в беседе с RT.

Вторым фактором эксперт назвал "неоправданные прогнозы насчёт устойчивого экономического роста".

"Мы сейчас находимся в такой фазе: развитие есть, выход из кризисного состояния мы прошли и должны встать на путь более стабильного и динамичного роста, а этого не произошло. Таким образом, у нас даже заменились фундаментальные соотношения рубля и доллара. Раньше были на уровне 74-75 рублей, сейчас сместились на уровень 76-77 рублей", — считает он.

Экономист считает, что говорить о дальнейшем падении рубля не приходится.

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