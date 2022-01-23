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Автор Екатерина Широкова

Макроэкономист Прокудин спрогнозировал падение курса доллара

Экономика

К осени рубль может существенно укрепиться на валютном рынке за счёт падения стоимости доллара, заявил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин. По его словам, иностранная валюта может подешеветь до 63 рублей за единицу.

Макроэкономист Прокудин спрогнозировал падение курса доллара

По мнению эксперта, способствовать такой ситуации будут несколько факторов на экономическом рынке:

  • снятие рисков, исходящих от международной политики,
  • подорожание нефти,
  • замедление инфляции.

"Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью — за счёт сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции", — пояснил макроэкономист в беседе с РИА Новости.

Впрочем, эксперт уточнил, что возможно и резкое падение стоимости "чёрного золота", что вызовет нестабильность на валютном рынке. Но из-за энергокризиса в Европе, с учётом разгара отопительного сезона, такой прогноз маловероятен.

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Автор: Екатерина Широкова
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