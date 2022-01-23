Макроэкономист Прокудин спрогнозировал падение курса доллара

К осени рубль может существенно укрепиться на валютном рынке за счёт падения стоимости доллара, заявил главный макроэкономист УК "Ингосстрах-инвестиции" Антон Прокудин. По его словам, иностранная валюта может подешеветь до 63 рублей за единицу.

По мнению эксперта, способствовать такой ситуации будут несколько факторов на экономическом рынке:

снятие рисков, исходящих от международной политики,

подорожание нефти,

замедление инфляции.

"Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью — за счёт сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции", — пояснил макроэкономист в беседе с РИА Новости.

Впрочем, эксперт уточнил, что возможно и резкое падение стоимости "чёрного золота", что вызовет нестабильность на валютном рынке. Но из-за энергокризиса в Европе, с учётом разгара отопительного сезона, такой прогноз маловероятен.