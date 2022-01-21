Экономист Дубовик рассказала, в какой день недели нужно покупать доллары

В начале недели возобновляются межбанковские торги, что повышает курс "доллар/ рубль", но из-за цикличности рынка, к середине недели показатели опускаются на несколько пунктов, что позволяет выгодно купить валюту, заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик.

По словам экономиста, получить существенную выгоду при покупке доллара можно начиная с четверга.

"Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса и это — лучшее время для покупки валюты", — пояснила Дубовик в беседе с "Праймом".

Экономист отметила, что на выходные курс вновь поднимается. Во-первых, заканчиваются пятничные торги, во-вторых, банки "страхуются" на случай непредвиденных колебаний курса на выходных днях.

Если говорить о более широком временном разрезе, то экономист советует покапать валюту во второй декаде месяца.

"Финансисты и аналитики выделяют такой временной маркер купли-продажи валюты, как вторая декада месяца, когда крупные компании вносят налоги в бюджет и реализуют валюту для выплаты заработной платы на предприятиях", — резюмировала Дубовик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.