Запасов газа в Германии хватит на 17 дней

Запасы природного газа в Германии, которая имеет одну из самых высоких мощностей по подземному хранению газа в Европе, упали до исторически низкого уровня по сравнению с предыдущими годами.

"Согласно сводному реестру хранилищ газа Европейской ассоциации газовой инфраструктуры Европы, газовые хранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года), — говорится в ответе Министерства экономики Германии на запрос депутата бундестага (цитата РИА Новости). — Это соответствует теоретическому запасу рабочего газа в 17,7 дня".

Разъяснение стало отчасти комментарием того, что российский "Газпром" заявил в понедельник, что не забронировал никаких мощностей для перекачки газа в Европу по трубопроводу Ямал в следующем месяце.

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