Стал известен размер зарплаты российских чиновников в 2020 году

Доходы российских чиновников во время пандемии увеличились на 9,2%, средняя зарплата госслужащего выросла до 65,8 тысяч рублей в 2020 году. Такие данные предоставил Росстат.

Увеличение заработной платы чиновников объясняется уменьшением их количества — их стало меньше также на 9,2%. Снижение числа работников госслужбы стало результатом реформ в госаппарате.

Сообщается, что рост ежемесячной зарплаты чиновников опережал темпы инфляции. Доход среднестатистического госслужащего оказался на треть больше, чем доход обычного россиянина, который получал в 2020 году в среднем 51,3 тысячи рублей.

Зарплата сотрудников центральных аппаратов федеральных государственных органов увеличилась на 4,8%, и составила 146,7 тысяч рублей. Такую зарплату в 2020 году получали примерно 40 тысяч гражданских госслужащих.

Согласно программе оптимизации, утверждённой правительством, количество госслужащих центрального аппарата необходимо было сократить на 5%, территориальных структур — на 10%, уже к первому кварталу 2021 года.

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