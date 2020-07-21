Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников

Министерство финансов РФ выступило с инициативой отказаться от индексации заработных плат госслужащих.

Однако о том, сколько именно денежных средств позволит сэкономить данная мера, информации нет.

Стоит отметить, что Минфин может приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году.

Данная мера указана в списке других для коррекции базовых бюджетных ассигнований.

Известно, что больше всего зарабатывают сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. рублей).

Ранее в Министерстве финансов заявили, что не рассматривают принудительное изъятие накоплений россиян, чтобы компенсировать дефицит федерального бюджета.