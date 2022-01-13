Греф: Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк готов к любым санкциям, поэтому его невозможно напугать такими ограничениями. Заявление прозвучало в кулуарах Гайдаровского форума.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", — цитирует банкира РИА Новости.

Ранее американские сенаторы представили законопроект, который предполагает введение санкций против РФ в случае обострения ситуации на Украине. Нормативный акт позволяет Вашингтону ввести санкции в отношении минимум трёх российских банков из списка, включающего 12 финансовых организаций, среди которых есть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и т. д. Некоторые из этих банков уже находятся под санкциями.

Также предложенные сенаторами США ограничения предполагают отключение России от SWIFT и усиление военной помощи Украине. Американские демократы считают, что санкции должны иметь "разрушительные последствия" для российской экономики.

В среду, 12 января издание The Washington Post сообщало, что законопроект одобрила администрация президента США Джо Байдена.

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