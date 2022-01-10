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Автор Светлана Нерадовская

Bloomberg: в Европе боятся ответа Москвы на возможные санкции США

Экономика

В Европе беспокоятся, что если США введут против России новые, ещё более жёсткие санкции, то в первую очередь от этого шага пострадают они сами и их собственные экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: в Европе боятся ответа Москвы на возможные санкции США

Согласно данным агентства, не все партнёры США в Европе поддерживают введение строгих ограничений по отношению к России.

Некоторые западноевропейские государства боятся, что мало того, что их экономика пострадает в таком случае. Они не исключают, что Москва тоже может жёстко ответить и прекратить поставки газа на европейский рынок.

Журналисты издания подчеркнули, что поэтому США и их европейским партнёрам будет сложно договориться по поводу отдельных пунктов совместного соглашения, направленного против России.

Ранее в Bloomberg появилась информация, что США не исключает запрета на ввоз в РФ электроники и высокотехнологичных электронных устройств в том случае, если она "вторгнется" на территорию Украины.

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Срочно! Критический урон российской экономике! Появился список санкций США за вторжение в Украину
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Артём Пермяков
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