Россиян предупредили об изменениях тарифов ЖКХ в новом году

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв уведомил россиян об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году. Его прогнозы цитирует агентство "Прайм".

Эксперт предупредил, что на основании постановления кабмина размер тарифов ЖКХ в наступившем году увеличится примерно на 3,5-5%, при этом каждый регион сам определяет для себя максимальное значение коммунальных платежей.

Также специалист напомнил о ежегодном пересчёте тарифов, который, по его словам, не нарушает закон.

"В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса", — уточнил Соловьёв.

Размер платежей за капремонт, по мнению юриста, в следующем году не изменится, но вот сами работы, скорее всего, подорожают.

Для того, чтобы не платить лишнего за коммунальные услуги, Соловьёв порекомендовал разумно подходить к потреблению электроэнергии и воды, поставить новые лампочки, произвести установку счётчиков и проверить, насколько исправны имеющиеся бытовые приборы.

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