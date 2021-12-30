Главные противники "Северного потока-2" признали, что его невозможно остановить

Один из влиятельных представителей партии "Союз-90"/Зелёные", эксперт по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур полагает, что проект "Северный поток-2" уже не может быть остановлен по политическим мотивам.

Дело он представляет так, что новое коалиционное правительство, в состав которого входят и "зелёные", уже мало что может сделать для остановки "Северного потока-2".

"К сожалению, принципиальные политические решения уже были приняты в последние годы", — отметил Нурипур.

"Если компания-оператор в конечном итоге будет соответствовать закону, я больше не вижу много возможностей предотвратить это, даже если я все ещё считаю, что проект неправильный", — цитирует Нурипура ТАСС.

По его мнению, в мире нет энергетического проекта такого масштаба, который можно было бы рассматривать как исключительно частный, так как за такими проектами стоят "стратегические соображения участвующих государств".

О том, что "Северный поток-2" является коммерческим проектом, ранее заявлял канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц. СДПГ поддерживает реализацию проекта, а вот входящие в состав коалиции "зелёные" всегда были категорически против. По этому поводу звучат предположения, что разногласия по поводу "Северного потока-2" могут стать причиной больших проблем для коалиционного правительства.

Сейчас процесс сертификации газопровода поставлен Федеральным сетевым агентством Германии на паузу. В середине ноября стало известно, что регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, передала основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Как только этот процесс будет завершён, регулятор обещает возобновить сертификацию. Хотя в Германии уже заявляли о том, что в первой половине следующего года ожидать запуска газопровода не приходится.

Между тем, накануне стало известно, что завершён технический этап подготовки газопровода к запуску — была заполнена газом вторая нитка "Северного потока-2". В России неоднократно отмечали, что скорейший запуск газопровода в интересах самой Германии и Европы в целом, поскольку будет способствовать снижению цен на газ.