Сотрудникам "Газпрома" увеличат зарплаты на 7,5%

В четверг, 23 декабря, председатель правления российской госкомпании "Газпром" Алексей Миллер распорядился с января 2022 года повысить работникам зарплату на 7,5%. Об этом рассказал анонимный источник "Интерфакса".

В прошлом году зарплаты сотрудников увеличили на 2%. В 2020 — на 3%. В 2019 году награда за труд выросла на 4,6%. В 2018 — на 3,7%, а в 2017 — на 5%.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявлял, что в период с 2020 по 2021 год в компании не индексировали зарплату в полном объёме, поэтому со следующего года работники станут получать на 7,5% больше.

Ранее украинская компания "Нафтогаз" отправила в Европейскую комиссию жалобу на "Газпром". Его обвинили в резком уменьшении продаж газа на европейском рынке и нарушении конкуренции. По мнению руководства "Нафтогаза", из-за "Газпрома" случился взрывной рост стоимости топлива. Эта корпорация создаёт искусственный дефицит ресурса с целью надавить на Европейский союз в оценке российско-немецкого проекта "Северный поток-2".

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