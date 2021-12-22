В Госдуме оценили жалобу "Нафтогаза" на "Газпром": Украину никто не спрашивает

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение украинской компании "Нафтогаз" об отправлении жалобы на "Газпром" в Европейскую комиссию.

"Задача "Нафтогаза" и Украины — как можно дольше тормозить процесс запуска "Северного потока-2". Потому что именно Украина не будет получать ориентировочно три миллиарда долларов ежегодно. Поэтому они делают всё возможное, чтобы остановить проект", — объяснил депутат.

Также он подчеркнул, что большая часть стран Европейского континента не поддержат позицию Украины об опасности российско-немецкого проекта "Северного потока-2" и вины "Газпрома" в энергетическом кризисе ЕС.

"Здесь надо понять, что всем совершенно точно всё равно на точку зрения Украины, может быть, кроме прибалтийских республик, мнение которых, честно говоря, никто не спрашивает. Я думаю, что это всё — просто разговоры для того, чтобы просто поговорить и сказать, что мы сделали всё, что могли, когда "Северный поток" запустится", — заключил парламентарий.

Ранее представители "Нафтогаза" направили ЕК жалобу на "Газпром" и сообщили, что его руководство снизило поставки голубого топлива, а также помешало конкуренции. Компания-монополист искусственно создала дефицит газа, сказали в украинской корпорации.

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объёмы газа в Европу и конкурировать", — написали на официальном сайте "Нафтогаза".

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