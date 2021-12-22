На Украине обвинили "Газпром" в дефиците газа и пожаловались в Еврокомиссию

Украинская корпорация "Нафтогаз" направила в Европейскую комиссию жалобу на российскую госкомпанию "Газпром". Об этом рассказали представители "Нафтогаза".

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объёмы газа в Европу и конкурировать", — заявили на официальном сайте украинской корпорации.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что действия "Газпрома" привели к взрывному росту стоимости голубого топлива в Европе. Российская компания должна ответить за ущерб европейским гражданам, отметили на Украине.

По мнению представителей "Нафтогаза", "Газпром" формирует искусственный газовый кризис, чтобы повлиять на Европейский союз и заставить его членов как можно быстрее начать эксплуатацию магистрального газопровода "Северный поток-2". При этом в России хотят проигнорировать правовые нормы Европы, заявили в украинской компании.

Ранее польские власти обвинили "Газпром" в давлении на Германию и Еврокомиссию по запуску российско-немецкого проекта "Северный поток-2". Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сказал, что Москва поставляет слишком мало топлива. Из-за этого на рынке развивается кризисная экономическая обстановка, отметил политик.

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