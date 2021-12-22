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Власти Польши обвинили "Газпром" в давлении на ЕК и Германию из-за СП-2

Политика

Власти Польши обвиняют компанию "Газпром" в оказании давления на ФРГ и Еврокомиссию по вопросам, связанным с запуском "Северного потока-2".

Власти Польши обвинили "Газпром" в давлении на ЕК и Германию из-за СП-2

В эфире "Польского радио" уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сообщил, что РФ не поставляет в Европу необходимое количество газа.

По его мнению, именно из-за действий России на рынке складывается кризисная экономическая ситуация.

"Это форма давления, которую россияне используют в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, пытаясь добиться согласия на запуск "Северного потока-2" под Балтикой", — сказал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ не виновата в увеличении стоимости газа в Европе. Кроме того, в Москве назвали "бредом" заявления об использовании Россией голубого топлива в качестве оружия.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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