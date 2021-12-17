Жители России рассказали представителям Фонда "Общественное мнение", что реальная инфляция в стране — её видно "невооружённым глазом" — на сегодня составляет примерно 17-18%.
То есть в два раза выше, чем "высчитанная" Росстатом (у них на 13 декабря — 8,11%).
Опрос социологи проводили по заказу Центробанка.
Кстати, ожидаемая инфляция, по мнению россиян, составит примерно 14,8%, что тоже малопохоже на ожидания "официальные":
Напомним, что продуктовая инфляция даже по официальным цифрам уже превысила в среднем двузначный барьер, составив 10,42%.
К слову, сегодня на очередном заседании Банка России будет приниматься решение об очередном повышении ключевой ставки.
Меньше не дал ни один.
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