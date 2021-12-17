Показатели инфляции "от россиян" и от "Росстата" расходятся в два раза

Жители России рассказали представителям Фонда "Общественное мнение", что реальная инфляция в стране — её видно "невооружённым глазом" — на сегодня составляет примерно 17-18%.

То есть в два раза выше, чем "высчитанная" Росстатом (у них на 13 декабря — 8,11%).

Опрос социологи проводили по заказу Центробанка.

Кстати, ожидаемая инфляция, по мнению россиян, составит примерно 14,8%, что тоже малопохоже на ожидания "официальные":

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Напомним, что продуктовая инфляция даже по официальным цифрам уже превысила в среднем двузначный барьер, составив 10,42%.

К слову, сегодня на очередном заседании Банка России будет приниматься решение об очередном повышении ключевой ставки.

Большинство аналитиков уверены: поднимут на 1%.

Те, кто настроен менее пессимистично, прогнозируют рост на 0,5-0,75%.

Меньше не дал ни один.