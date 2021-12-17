Крупнейшее в Европе хранилище газа стремительно пустеет

Ёмкость хранилищ природного газа в Германии впервые за многие годы упала ниже 60%.

Об этом газете Handelsblatt сообщил Себастьян Блешке, директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа INES.

По его словам, сейчас резервуары наполнены менее, чем на 59% — это "исторический минимум".

"Поскольку настоящая зима ещё впереди, нам явно надо начинать экономить", — сказал Блешке.

По его словам, если тратить газ так, как сейчас, то он закончится в феврале.

По данным Handelsblatt, общенациональный торговый центр газового рынка Германии объявил специальный тендер на закупку природного газа, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в феврале. Заявки на участие закрываются в пятницу.

"Специальный тендер — это рыночный механизм обеспечения поставок газа. Учитывая текущую ситуацию на рынке, закупки газа будут определенно сложной задачей”, — сказал Блешке.

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