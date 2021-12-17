Американцы винят в инфляции Байденомику

Инфляция разрушает экономику США. Американцы обвиняют в этом президента Байдена.

Как показал опрос, проведённый Fox News,

более двух третей избирателей — 84% — испытали финансовые трудности за последние шесть месяцев в результате инфляции,

две трети заявили, что руководство Байдена ответственно за стремительный рост цен,

"По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в сентябре, вдвое больше людей (47% против 22%) считают, что его (Джо Байдена- Прим. ред) действия наносят ущерб экономике, а почти половина сегодня считают, что его политика приведет к еще большему росту инфляции", — пишет FN.

46% считают, что предложенный Байденом план социальных расходов — законопроект о повышении доходности на $1,75 трлн — подтолкнет инфляцию еще выше,

21% надеется, что это позволит контролировать цены.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Инфляция потребительских цен в США выросла на 6,8% в ноябре, что является уровнем, невиданным за 39 лет.

До недавнего времени Белый дом называл стремительный рост цен "временным явлением”, обвиняя в этом сбои в цепочке поставок, связанные с коронавирусом. Однако в последнее время Федеральная резервная система исключила это слово из своего лексикона.

"Риск закрепления более высокой инфляции возрос”, — заявил журналистам издания председатель ФРС Джером Пауэлл, объявив, что банк сократит покупки облигаций-шаг, который, по сути, сокращает экономику в попытке ограничить расходы.

Попытки Байдена сохранить американскую экономику искусственно провалились — это уже признанный финансистами факт.

На этом фоне 45% избирателей, опрошенных Fox, считают, что экономическая ситуация в США ухудшится в следующем году, и только 26% считают, что улучшится.

Для сравнения: год назад 35% полагали, что ситуация ухудшится, а 40% прогнозировали улучшение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.