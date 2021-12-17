Инфляция разрушает экономику США. Американцы обвиняют в этом президента Байдена.
Как показал опрос, проведённый Fox News,
"По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в сентябре, вдвое больше людей (47% против 22%) считают, что его (Джо Байдена- Прим. ред) действия наносят ущерб экономике, а почти половина сегодня считают, что его политика приведет к еще большему росту инфляции", — пишет FN.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
"Риск закрепления более высокой инфляции возрос”, — заявил журналистам издания председатель ФРС Джером Пауэлл, объявив, что банк сократит покупки облигаций-шаг, который, по сути, сокращает экономику в попытке ограничить расходы.
Попытки Байдена сохранить американскую экономику искусственно провалились — это уже признанный финансистами факт.
На этом фоне 45% избирателей, опрошенных Fox, считают, что экономическая ситуация в США ухудшится в следующем году, и только 26% считают, что улучшится.
Для сравнения: год назад 35% полагали, что ситуация ухудшится, а 40% прогнозировали улучшение.
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