Bloomberg дал очень пессимистичный экономический прогноз на 2022 год

Пока большинство финансовых аналитиков мира с надеждой смотрят в ближайшее будущее, ожидая устойчивого восстановления мировой экономики в 2022 году, эксперты Bloomberg предупреждают:

существует ряд факторов, который может помешать этому ожиданию.

"Если вариант омикрона окажется более заразным и смертоносным, чем предыдущие, мировая экономика окажется в затруднительном положении на пути к восстановлению. Возможное возвращение к жёстким ограничениям может привести к замедлению экономического роста в 2022 году с базового прогноза 4,7% до 4,2 %. В этом случае спрос будет слабее, и проблемы с поставками и логистикой будут сохраняться", — пишет издание.

Bloomberg настаивает на том, что следует учитывать угрозу жёсткой инфляции, которая может быть стимулирована быстрым ростом зарплат в США.

Одновременно с этим новые волны коронавируса и усиление геополитической напряжённости могут поднять цены на газ и нефть, что в свою очередь вызовет рост цен на большинство товаров.

А в случае, если Федеральная резервная система США примет решение о повышении процентных ставок, рынки развивающихся стран могут столкнуться с дополнительными экономическими проблемами из-за вывода капитала.

Кроме того, эксперты газеты отметили, что сочетание воздействия коронавируса и неблагоприятных погодных условий привело к росту мировых цен на продовольствие до рекордных уровней, и эта тенденция сохранится и в 2022 году:

"Голод является исторической движущей силой социальных волнений, — напоминает Bloomberg. — Последний кризис цен на продукты питания в 2011 году привёл к волне народных протестов на Ближнем Востоке. Многие страны региона по-прежнему сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия".

В 2020 и 2021 годах правительства потратили много денег на поддержку граждан и секторов экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Ряд стран планирует "затянуть пояса" в следующем году: откат государственных расходов в 2022 году составит 2,5% мирового ВВП, что примерно в пять раз больше, чем меры жёсткой экономии, введённые после финансового кризиса 2008 года, которые впоследствии замедлили рост мировой экономики.

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