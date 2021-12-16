Инвестаналитик Чечушков: рубль может выйти "из диапазонов" в 2022 году

В 2022 году на фоне благоприятных макроэкономических показателей, увеличения ставки ЦБ и возможной стабилизации инфляционного роста, рубль может выйти из "диапазонов", заявил руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.

Ещё один немаловажный фактор укрепления рубля — сырьё. В частности, на фоне энергокризиса в мире, российский газ обеспечил дополнительную валютную выручку.

"Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона", — пояснил инвестаналитик агентству "Прайм".

Таким образом, в следующем году рубль, вероятно, будет варьироваться 70-77 за доллар и 79-87 за евро.

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