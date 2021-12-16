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Минфин США: Россия сократила объём вложений в госдолг Америки до $3,7 млрд

Экономика

По данным Минфина США, в минувшем октябре Россия снова сократила объём вложений в гособлигации Штатов. Портфель снизился до 3,72 миллиарда долларов.

Минфин США: Россия сократила объём вложений в госдолг Америки до ,7 млрд

В минувшем сентябре сумма портфеля оценивалась на 198 миллионов долларов больше.

"В сентябре указанный показатель оценивался в $3,918 млрд, а в августе — в $4,004 млрд. В октябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились $554 млн, на краткосрочные — $3,1 млрд. В сентябре первый показатель оценивался в $204 млн, а второй — в $3,7 млрд", — цитирует ТАСС информацию ведомства.

Резко сократить суммы по инвестициям Москва приняла решение в 2018 году. В апреле сумму вложений в госдолг США "урезали" с $96 млрд до $48,7 млрд. А буквально через месяц ещё почти на 35 миллиардов долларов.

Ранее Pravda.Ru публиковала рейтинг держателей ценных бумаг США. Так, по итогам сентября 2021 года, на первом месте оказалась Япония (около 1,3 трлн долларов). На втором месте — КНР, объём вложений которого составил около 1,05 трлн долларов.

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Госдолг США — кризис или шоу?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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