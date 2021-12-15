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Глава ЕК потребовала от России не требовать своевременной оплаты поставок газа

Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в давлении на Молдавию и призвала страны Европы защищать свои общества от геополитической игры.

Глава ЕК потребовала от России не требовать своевременной оплаты поставок газа

На заседании Европарламента фон дер Ляйен заявила, что ограничение поставок российского газа в Молдавию в период резкого роста цен на энергоносители является попыткой давления на власти этой страны.

"Видим откровенные попытки оказывать давление на Молдавию за счет ограничения поставок газа в период высоких цен на электроэнергию. Страны-члены ЕС должны защищать свои общества от этой циничной геополитической игры", — сказала глава Еврокомиссии.

Она считает, что "авторитарные режимы" пытаются дестабилизировать страны Евросоюза и соседние государства. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет поддерживать с Россией дружеские отношения, но та якобы выбрала агрессивный подход к соседям.

Напомним, в октябре Россия и Молдавия договорились о пятилетнем контракте на поставки газа. При этом Кишинёв взял на себя обязательство платить за поставки в установленные сроки. Но уже в ноябре возникла проблема — оплата не была произведена в срок. В связи с чем "Газпром" предупредил Молдавию о возможности прекращения поставок.

Проблему удалось урегулировать, деньги на оплату в Молдавии нашли. Но не повторится ли эта ситуация в будущем — вопрос открытый.

"Главе ЕК нужно попробовать разок не заплатить по своему счёту за газ, имея при этом задолженность сопоставимую с годовым контрактом, и посмотреть, как будет действовать её поставщик", — цитирует EurAsia Daily заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит "Восточного партнёрства". Это проект Евросоюза, а потому в саммите принимают участие президенты и главы правительства 27 государств Евросоюза. А кроме того, делегации государств "Восточного партнёрства": Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Армении.

В "Восточное партнёрство" входит также Белоруссия, но делегации этой страны по понятным причинам в Брюсселе не будет.

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Автор: Олег Артюков
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