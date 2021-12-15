Глава ЕК потребовала от России не требовать своевременной оплаты поставок газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в давлении на Молдавию и призвала страны Европы защищать свои общества от геополитической игры.

На заседании Европарламента фон дер Ляйен заявила, что ограничение поставок российского газа в Молдавию в период резкого роста цен на энергоносители является попыткой давления на власти этой страны.

"Видим откровенные попытки оказывать давление на Молдавию за счет ограничения поставок газа в период высоких цен на электроэнергию. Страны-члены ЕС должны защищать свои общества от этой циничной геополитической игры", — сказала глава Еврокомиссии.

Она считает, что "авторитарные режимы" пытаются дестабилизировать страны Евросоюза и соседние государства. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет поддерживать с Россией дружеские отношения, но та якобы выбрала агрессивный подход к соседям.

Напомним, в октябре Россия и Молдавия договорились о пятилетнем контракте на поставки газа. При этом Кишинёв взял на себя обязательство платить за поставки в установленные сроки. Но уже в ноябре возникла проблема — оплата не была произведена в срок. В связи с чем "Газпром" предупредил Молдавию о возможности прекращения поставок.

Проблему удалось урегулировать, деньги на оплату в Молдавии нашли. Но не повторится ли эта ситуация в будущем — вопрос открытый.

"Главе ЕК нужно попробовать разок не заплатить по своему счёту за газ, имея при этом задолженность сопоставимую с годовым контрактом, и посмотреть, как будет действовать её поставщик", — цитирует EurAsia Daily заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит "Восточного партнёрства". Это проект Евросоюза, а потому в саммите принимают участие президенты и главы правительства 27 государств Евросоюза. А кроме того, делегации государств "Восточного партнёрства": Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана и Армении.

В "Восточное партнёрство" входит также Белоруссия, но делегации этой страны по понятным причинам в Брюсселе не будет.