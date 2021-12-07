Чубайс сравнил энергопереход по масштабу последствий с информационной революцией

Энергопереход по масштабу последствий для людей и бизнеса сопоставим с информационной революцией, изменившей мир за последние три десятка лет, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Информация 30 лет назад и информация сегодня — это два абсолютно разных мира. <…> Мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабам процесса, только не в информации, а в энергии", — цитирует ТАСС заявление Чубайса на форуме в "Сколково".

По мнению спецпредставителя президента, в ближайшие 30 лет в связи с энергопереходом будут пересмотрены базовые принципы в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, а также в быту.

"Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит любой бизнес", — сказал Чубайс.

Он отметил уязвимость РФ в плане энергоперехода, так как существенная доля её экономики приходится на энергетику.

"С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой — у нас колоссальнейшие возможности", — заявил спецпредставитель президента.

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