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Всемирный банк спрогнозировал, как Россия будет жить в эпоху зелёной энергетики

Экономика

Благодаря углеродной нейтральности, наносящей потенциальный удар по ее статусу одной из крупнейших мировых энергетических держав, Россия могла бы сохранить свои экспортные доходы, опередив конкурентов и возглавив глобальный переход к "зелёным" технологиям.

Всемирный банк спрогнозировал, как Россия будет жить в эпоху зелёной энергетики

Это следует из отчета, опубликованного Всемирным банком. В документе анализируется, как будет жить крупнейшая страна мира в мире, менее зависящем от ископаемого топлива.

Аналитики ВБ пришли к выводу, что Россия - крупный производитель нефти и газа - сильно пострадает от возросшего спроса на возобновляемые источники энергии. Однако, по их мнению, наша страна находится в более выгодном положении для управления переходным процессом, чем другие крупные экспортеры, во многом благодаря более диверсифицированной экономике и развитой инфраструктуре.

“Экологическая устойчивость занимает центральное место в глобальной экономической повестке дня. Возросшие обязательства стран и компаний по углеродной нейтральности сигнализируют о том, что в ближайшие годы потребуются кардинальные изменения в рамках политики, - сказал Рено Селигманн, директор Всемирного банка по России. - С обещанием России стать углеродно-нейтральной к 2060 году стране теперь необходимо предпринять конкретные действия по декарбонизации”.

Всемирный банк подчеркивает:

  • лучшей стратегией для России является сотрудничество в области изменения климата с другими странами.

 Согласно анализу, ВВП России может упасть на 4,6% к 2050 году, если официальные лица не внесут изменений, и всего на 0,9%, если они примут участие в глобальном плане согласования минимальной цены на углеродное топливо, поощряя другие страны инвестировать в альтернативные варианты.

К слову, напомним, ранее на этой неделе Кремль объявил о запуске проекте по оценке того, можно ли использовать существующие газопроводы для транспортировки “зеленого” водорода, возможного основного источника возобновляемой энергии в будущем. В случае успеха этот план позволит России экспортировать водород без необходимости строительства новой инфраструктуры.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика России вырастет на 4,3% в 2021 году благодаря отскоку в первом полугодии, но Банк предсказал падение роста в течение следующих двух лет.

“При все еще низких показателях вакцинации в следующем году могут потребоваться меры по борьбе с COVID-19, которые окажут значительное влияние на рост”, - сказали аналитики.

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Россия и ЕС: за кем "зелёная энергетика"?
Автор: Ольга Лебедева
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