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Сергей Глазьев предложил способ, как России стать лидером в энергетике будущего

Экономика

Бывший советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев предложил правительству поддержать разработку технологий по прямой добыче водорода для удешевления его стоимости.

Сергей Глазьев предложил способ, как России стать лидером в энергетике будущего

Глазьев в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина отметил, что сейчас в России - как и во всем мире - водород производится из газа, угля или воды, но не добывается напрямую из недр Земли, сообщает РБК.

Михаил Мишустин направил предложение Сергея Глазьева вице-премьеру Александру Новаку и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой "проработать и поддержать".

Именно на водород правительства западных государств - той же Германии - делают ставку в развитии "зелёной энергетики". На эту тему обращают внимание и в России. В августе была утверждена концепция развития водородной энергетики, согласно которой потенциальные объемы экспорта водорода из России могут составить от 15 до 50 млн тонн в 2050 году. 

Глазьев ссылается на теорию советского профессора-геолога Владимира Ларина о "гидридном строении Земли" (гидриды — соединения водорода с металлами) и дегазации водорода. Однако в научной среде нет единого мнения относительно того, можно ли добывать водород из недр Земли. Одни специалисты полагают, что это возможно. Другие с этой точкой зрения не соглашаются.

В Минприроды изучение возможной добычи природного водорода поддерживают. Однако в ведомстве отметили, что до сей поры природные скопления водорода в недрах выявлены не были.

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Автор: Олег Артюков
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