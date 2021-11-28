Сергей Глазьев предложил способ, как России стать лидером в энергетике будущего

Бывший советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев предложил правительству поддержать разработку технологий по прямой добыче водорода для удешевления его стоимости.

Глазьев в письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина отметил, что сейчас в России - как и во всем мире - водород производится из газа, угля или воды, но не добывается напрямую из недр Земли, сообщает РБК.

Михаил Мишустин направил предложение Сергея Глазьева вице-премьеру Александру Новаку и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой "проработать и поддержать".

Именно на водород правительства западных государств - той же Германии - делают ставку в развитии "зелёной энергетики". На эту тему обращают внимание и в России. В августе была утверждена концепция развития водородной энергетики, согласно которой потенциальные объемы экспорта водорода из России могут составить от 15 до 50 млн тонн в 2050 году.

Глазьев ссылается на теорию советского профессора-геолога Владимира Ларина о "гидридном строении Земли" (гидриды — соединения водорода с металлами) и дегазации водорода. Однако в научной среде нет единого мнения относительно того, можно ли добывать водород из недр Земли. Одни специалисты полагают, что это возможно. Другие с этой точкой зрения не соглашаются.

В Минприроды изучение возможной добычи природного водорода поддерживают. Однако в ведомстве отметили, что до сей поры природные скопления водорода в недрах выявлены не были.