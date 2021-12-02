В рамках Экспо-2020 в Дубае стартовал фестиваль Moscow Gastronomic Week

Со 2 по 9 декабря на Всемирной универсальной выставке в Дубае проходит фестиваль Moscow Gastronomic Week.

У гостей ОАЭ и местных жителей есть возможность познакомиться с традиционной московской кухней. Меню разрабатывали два столичных шеф-повара — Максим Тарусин и Евгений Викентьев. Своим дубайским коллегам они предложили приготовить оливье с домашней птицей, кулебяку с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарские котлеты, а также десерт из томских белых грибов и другие блюда.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, гастрономический проект — часть масштабной программы в Дубае, которая посвящена ключевым направлениям развития российской столицы.

"Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов — они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов", — рассказала Наталья Сергунина.

Летом 2022 года в Москве пройдет презентация престижного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Ожидается, что это событие посетят более двух тысяч профессионалов. Среди них — шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии.

Помимо гастрономического фестиваля в Дубае, в рамках культурной программы, которую презентует Москва, пройдут также концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты.

Такая обширная и разноплановая программа поспособствует продвижению заявки Москвы на право проведения Экспо-2030. Победителя назовут в 2023 году.