Бабин рассказал, что ждать от рубля в декабре: исторически худший месяц

В текущем ноябре рубль "рухнул" со второго места в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару на девятое. Однако укрепления национальной валюты ждать не стоит, особенно в декабре, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам финансиста, декабрь — исторически худший месяц для рубля, да и валютного рынка в целом.

"Для всех рынков выступает возможное ускорение сворачивания монетарных стимулов ФРС из-за высокой инфляции. Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США", — пояснил Бабин в беседе с агентством "Прайм".

Кроме этого, на рубль давят геополитические риски и падение цен на нефть из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Поэтому ждать укрепление национальной валюты в ближайшее время вряд ли приходится. Впрочем, не так уж и реален прогноз 85 рублей за доллар и в следующем году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.