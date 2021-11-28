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Эксперт Бахтин назвал валюты, в которых можно потерять сбережения

Экономика

Кроме привычных долларов и евро, всё чаще инвесторы выбирают для конвертирования рублей валюту, которую редко встретишь в России. По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, экзотическая валюта не лучший вариант для вложений.

Эксперт Бахтин назвал валюты, в которых можно потерять сбережения

Как отметил эксперт, "экзотику" можно купить, когда вы собираетесь в эту страну в путешествии или вовсе переезжаете. Но специально конвертировать сбережения Бахтин не советует, валюта, как правило, очень нестабильна. К примеру, не нужно надеяться на дивиденды от денег:

  • Ирана,
  • Венесуэлы,
  • Афганистана,
  • Турции.

"Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причём наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты", — пояснил инвестиционный стратег в беседе с агентством "Прайм".

Что же касается "традиционных" инвестиций, то здесь ничего не меняется. Лучшими валютами для сбережений остаются доллар и евро. Правда, как отметил эксперт, лучше не переводить все сбережения разом, а конвертировать 30-40% из них. Это поможет сохранить "финансовую подушку" в случае обвала рынка.

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Автор: Екатерина Широкова
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