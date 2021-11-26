Зеленский: "Северный поток — 2" это трагедия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток — 2" является трагедией для страны.

"Это ("Северный поток — 2") не просто бизнес, для нас это большая трагедия", — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, украинский президент выразил надежду на то, что в случае запуска газопровода ЕС и США выполнят обещания, данные Украинею

Зеленский выразил надежду, что страны ЕС И США исполнят все данные Украине обещания в случае запуска газопровода.

"Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" начнёт работать через пару месяцев. Об этом говорится в прогнозе администрации президента США. Как сообщает Bloomberg, документ отправлен в конгресс США.

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