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США вводят санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

Мир

США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые реализуют проект газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

США вводят санкции против "Северного потока-2" - Блинкен

Как пишет CNN, речь идет о компании Transadria Ltd и принадлежащем ей кораблю "Марлин".

Как сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, санкции нарушают международное право.

"Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", — сказал российский посол.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию "Северного потока-2".

Регулятор требует, чтобы швейцарская Nord Stream 2 AG создала в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны.

"Северный поток-2" уже практически достроен и готов к эксплуатации. Но, по сообщениям СМИ, запуск скорее всего произойдет только весной 2022 года.

Ранее Pravda.Ru писала, что если зима будет холодной, то без "Северного потока-2" Европа "замёрзнет". Такое мнение высказал директор биржевой компании Trafigura Джереми Уира. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в попытках установить особые условия для "Северного потока-2". Он также заявил, что РФ оказывает давление сразу на нескольких фронтах гибридной войны.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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