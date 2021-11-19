Без "Северного потока-2" Европу пугают холодной зимой

Если нынешняя зима будет холодной, Европе придётся несладко, ведь в этом случае её ждут перебои в поставках электроэнергии. Такое мнение высказала газета Le Monde, цитирующая Джереми Уира, директора биржевой компании Trafigura.

Специалист напомнил, что ситуацию усугубляет нехватка других видов топлива: из-за дефицита газа потребление альтернативных видов энергии в ЕС резко выросло.

"Есть реальная обеспокоенность, что если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе", — уверен Джереми Уир.

Он считает, что во избежание нового обострения газового кризиса Германии следует поторопиться с сертификацией "Северного потока-2".

По мнению издания, приостановка сертификации проекта сделает топливный кризис в Европе только хуже.

Автор статьи Жан Мишель Беза уверен, что Германия решила приостановить сертификацию к крайне неподходящий момент.

"Решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра для ветряных мельниц слишком слабые, а в Германии и Британии повысилось потребление метана. К тому же активный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе", — написал журналист.

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