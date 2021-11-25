Россия не планирует поставлять электричество на Украину

Член правления — врио руководителя блока трейдинга компании "Интер РАО" Александра Панина заявила, что Россия не продаёт Украине электричество, и таких планов нет.

По словам Паниной, национальный регулятор Украины запретил импортировать электроэнергию из стран, которые не являются членами энергетического сообщества, в частности, из России и Украины. В ноябре Киев снял это ограничения.

"Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину… Пока планов поставлять на Украину у "Интер РАО" нет", — цитирует Панину РИА Новости.

Белоруссия с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии Украине. Ранее Минэнерго Белоруссии сообщило о запланированном прекращении поставок электроэнергии на Украину с 18 ноября.

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