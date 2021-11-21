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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии Украине

Мир

Поставки Белоруссией электроэнергии на Украину возобновились с 21 ноября. Об этом сообщает белорусское Минэнерго.

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии Украине

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину", — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ведомстве уточнили, что электроэнергия экспортируется на Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, 21 октября поставка электроэнергии на Украину будет продолжаться в течение 23 часов. Их мощность составит 415 МВт ч.

Ранее Минэнерго Белоруссии сообщило о запланированном прекращении поставок электроэнергии на Украину с 18 ноября. По информации "Интерфакса", причины такого решения в министерстве не назвали.

Однако в день, когда появилась информация о прекращении поставок, на Белорусской АЭС сработавшая автоматика отключила от сети первый энергоблок. Он был включён 19 ноября в 14.04.

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