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Автор Антон Куликов

Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?

Экономика

Энергетические компании Украины получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии. Письмо было датировано 8 ноября, то есть поставки должны были прекратиться 9 ноября. Хотя, по некоторым данным, на утро вторника, 9 ноября, они не прекращались.

Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?

В письме сказано, что с ноября не будут осуществляться поставки электроэнергии в объединённую энергосистему республики на основании рамочных договоров, сообщает украинское издание "Экономическая правда".

Письмо "Белэнерго" было направлено нескольким украинским компаниям. Ранее сообщалось, что 6 ноября начался импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину в объёме 5 МВт в год. Импорт осуществляет только компания ООО "ТЭТ групп", которая ранее никогда не импортировала электроэнергию.

В свою очередь, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Белоруссия приняла такое решение из-за отсутствия "экономической выгоды для экспорта электроэнергии на Украину".

"Причина — средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети", — пояснил депутат.

Евгений Шевченко в апреле этого года побывал в Минске, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Позднее из-за этого его исключили из состава фракции "Слуга народа".

Между тем ситуация с поставками электроэнергии из Белоруссии на Украину весьма запутанная. Минэнерго Белоруссии 2 ноября сообщило о возобновлении поставок электроэнергии на Украину в рамках аварийной помощи.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

И в "Белэнерго" сообщили, что поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта продолжаются. А попавшее в СМИ письмо "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.

Стоит заметить, что письмо о прекращении поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину было направлено 8 ноября. И в этот же день президенты Польши и Украины провели переговоры, в ходе которых обсуждали ситуацию на границе Польши и Белоруссии.

Судя по сообщению из Варшавы, Владимир Зеленский полностью солидарен со своим польским коллегой Анджеем Дудой. А в Польше, напомним, вину за кризис с мигрантами на границе возлагают на власти Белоруссии.

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