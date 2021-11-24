В Райффайзенбанке назвали причину ухода иностранных банков с российского рынка

По словам председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина, некоторые иностранные денежно-кредитные организации покидают российский рынок из-за неудач с построением бизнеса.

В интервью РБК он объяснил, что это не тенденция, а индивидуально принятые решения конкретных компаний. Как отмечает Монин, из России уходят те организации, которые не видят дальнейших перспектив для выгодной работы.

Глава Райффайзенбанка также уточнил, что международные корпорации активно практикуют централизованную модель управления "дочками" в разных государствах.

"Этот подход не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб", — сказал Монин.

Ранее Центробанк сообщал, что доля иностранцев в общем капитале банков РФ сократилась за последние пять лет примерно на 2,5 процентных пункта. В 2020 году от лицензии отказались американская корпорация Morgan Stanley и финская Nordea. Весной 2021 года розничный бизнес в РФ закрыла "дочка" Citigroup (США), а совсем недавно PPF Group (Чехия) объявила о поисках покупателя банка "Хоум Кредит".

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