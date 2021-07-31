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Автор Александр Шторм

Больным и не вакцинированным не дадут кредитов?

Здоровье

Цифровой профиль в России набирает обороты. Эксперимент, который провели Центробанк (ЦБ) и Минцифры, позвонил финансовым структурам получить данные  более 4 млн россиян. 

Больным и не вакцинированным не дадут кредитов?

По прогнозам, цифровой профиль якобы "просто поможет" последним формировать для клиентов наиболее подходящие предложения.

Также ЦБ выступил с предложением ввести в этот профиль медицинские данные. К ним относятся сведения от прививок до  инвалидности – то, что позволит банкам и страховщикам оценить платежеспособность и вероятность страховых случаев. Уже известно, что список будет расширяться.

Как пишет "Независимая газета", Центробанк в ближайшие три года будет заниматься адаптацией и созданием правового регулирования этой сферы. Цифровой профиль задумывается как "база по обмену данными, необходимыми для предоставления финансовых продуктов и услуг, между гражданами, государством и бизнесом".

Власти в настоящее время работают над проектом Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы. По данным ЦБ, цифровой профиль основан на данных Единой системы идентификации и аутентификации.

Расширение данных профиля в общем, тоже не за горами. Эксперты Минцифры сообщили, что речь идет о сведениях из баз данных:

  • Федеральной налоговой службы,
  • Росреестра,
  • МВД,
  • Пенсионного фонда
  • других.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, ресурс позволит финансовому посреднику получить нужный объем информации для формирования наилучшего предложения. 

Со своей стороны, эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров считает, что автоматизация всегда положительна, так как позволяет сокращать и профессионализировать аппарат чиновников.

А директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский добавил, что предполагается в том числе медицинская помощь с применением цифрового профиля, а "это, возможно, спасенные жизни".

Медицинские данные в профиле могу быть анализами и диагнозами, больничными листами и назначениями.

"Речь в первую очередь идет о тех медицинских данных, которые де-факто определяют платежеспособность граждан, планирующих использовать финансовые инструменты данной организации", – обобщил заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

Как это будет работать? В соцсетях уже сделали предположения:

  1. Условно говоря, это нужно, чтобы страдающий тяжелыми или даже смертельными заболеваниями работник не получил кредит или ипотеку, которую не сможет выплатить - и начнется долгий процесс взысканий, выселений, мучений страховых компаний и самого должника.
  2. Или, например, чтобы человек с уже имеющимися заболеваниями не получил страховку "как здоровый". Наконец, чтобы банк видел - этот человек проводит на больничных 10 дней каждые два месяца и выдавал кредиты или иные продукты исходя из всех этих "больничных".
  3. А еще, конечно же (но об этом не говорят) может учитываться вакцинация...

Основное опасение, которое озвучивают люди при обсуждении профиля - это риск навязывания услуг и дискриминации больных граждан.

Фактически, в цифровом пространстве нужен надежный аудит и элементы передовой защиты, подытожили аналитики.

Сама идея-то понятна. Цифровой профиль, по сути - калька с китайского рейтинга социальной благонадежности. Государству нужно знать, что и где гражданин покупает, на какие сайты заходит, как ведет себя в обществе, насколько лоялен государству, болеет или нет, может ли зарабатывать и сколько, а также многое другое.

Как отмечали СМИ, еще до "ковида" правительственные эксперты из России и Белоруссии уже посещали Китай и рассматривали реализацию проекта как с юридической, так и с технической точки зрения...

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