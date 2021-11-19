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Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках

Экономика

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках.

Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках

Стороны 13 сентября провели консультации для урегулирования вопроса, однако не пришли к соглашению. В результате, как сказано в запросе о третейской группе, Евросоюз "с почтением просит о создании группы арбитров".

Разбирательства были инициированы Еврокомиссией от имени Евросоюза во второй половине июля этого года. Претензии касаются мер, которые, как полагают в Еврокомиссии, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях, сообщает РИА "Новости".

В Еврокомиссии отмечают, что Россия с 2015 года постепенно расширила политику импортозамещения за счёт различных ограничений и стимулов. Отмечалось, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

В Минэкономразвития России ранее заявляли о готовности убедить Евросоюз в том, что правила госзакупок не нарушают норм ВТО. Но, как видно, не убедили.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее отмечал, что перспективы иска Евросоюза туманны. Он подчеркивал, что условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО. И такие ограничения, по его словам, подразумеваются действующей хартией Всемирной торговой организации. Титов подчёркивал, что нельзя ограничивать импорт товаров, которые закупают негосударственные заказчики.

В мае 2020 года правительство России утвердило перечень товаров, закупки которых для государственных и муниципальных предприятий за рубежом были запрещены. В перечень было включены 125 позиций: одежда, обувь, сумки, станки, промышленное оборудование, инструмент, локомотивы и вагоны, автомобили, самолеты и вертолёты.

В августе этого года список был пополнен несколькими видами компьютеров - от планшетных ПК и ноутбуков до терминальных компьютеров, предназначенных для использования в системах автоматической обработки данных. Также под запрет подпали микросхемы, смарт- или чип-карты, а также "светильники и осветительные устройства прочие". Тем самым перечень был увеличен до 132 позиций.

Ограничение на закупку иностранной продукции не применяется, если в реестрах - российском и ЕАЭС нужная продукция того же класса и функционального назначения просто отсутствует, и (или) продукция хотя и присутствует в реестрах, но не соответствует:

  • функциональным;
    техническим;
    эксплуатационным характеристикам, указанных заказчиком. 

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Автор: Олег Артюков
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