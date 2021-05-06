ВТО просит Россию увеличить поставки вакцины от коронавируса

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала страны, включая Россию, Китай, Бразилию и Кубу, рассмотреть возможность увеличения поставок вакцины от коронавируса в другие государства.

"Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок, чтобы мы могли увеличить объём вакцин в мире", — цитирует "Прайм" выступление Оконджо-Ивеала в ходе заседания генерального совета ВТО.

Она также заявила, что те, кому необходимо разрешение Всемирной организации здоровья на использование своих вакцин, "должны сделать это".

Кроме того, глава ВТО снова настояла на необходимости мобилизовать существующие мощности для производства вакцин. Речь идёт о мощностях, которые имеются в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш.

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