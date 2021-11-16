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Экономист Кульбака: цены на жильё в России можно снизить в несколько раз

Экономика

Стоимость жилья в России реально снизить в несколько раз, заявил доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. По его словам, для этого необходимо убрать со строительного рынка монополистов "аффилированных" в госструктурах фирм.

Экономист Кульбака: цены на жильё в России можно снизить в несколько раз

По словам экономиста, необходимо предпринимать действия уже сейчас. "Сбербанк" повысил ставки по ипотеке третий раз за год:

  • на строящееся жильё до 8,8%,
  • на готовое — до 9,1%.

"Демонополизация рынка жилья, борьба с монополией крупных девелоперов, аффилированных с государственными структурами и создание нормального рынка земли, рынка жилья с большим количеством игроков. Это сразу резко снизит цены на жильё, возможно, даже в несколько раз", — пояснил экономист в беседе с NEWS.ru.

По словам Кульбака, основная проблема ценообразования — монополисты. Те, кто "близок" к госструктурам, чаще получаю разрешение на строительство. А так как рынок практически не конкурентоспособен, стоимость будет только расти.

"У нас строятся многоэтажные дома там, где надо, по идее, вести малоэтажное строительство. Это происходит именно потому, что рынок очень сильно зарегулирован и простым игрокам туда попасть невозможно", — заключил эксперт.

Кульбака отметил, что государству необходимо "снизить своё влияние" на рынок и вводить "новых игроков".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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