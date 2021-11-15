Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки до 8,8%

Ставка по ипотеке на новостройки выросла на 0,4 процентного пункта в России (до 8,8%), на вторичное жильё - на 0,6 процентного пункта (до 9,1%). Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Также в РФ решили увеличить ставку на годовую недвижимость. Её подняли на 0,6% процентного пункта. Таким образом, она достигла 8,7%.

Ранее Сбербанк обновлял ставки по ипотеке 1 октября 2021 года — на 0,4 процентного пункта. Нововведение распространялось на новые дома и вторичное жильё. Сбербанк утвердил такое изменение вслед за другими кредитными компаниями.

Вместе с тем организация снизила ставки по семейной ипотеке на 0,3 процентного пункта при первом взносе от 20%.

Согласно программе с государственной поддержкой, россияне могут купить квартиру от застройщика или инвестора, а также самостоятельно построить собственный дом.

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