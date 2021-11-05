Германия пренебрегла мнением Польши при сертификации "Северного потока - 2"

Министерство экономики Германии не стало учитывать мнение Польши в своей оценке по сертификации "Северного потока - 2". Теперь в Германии полагают, что это приведёт к ещё большим разногласиями между Берлином и Варшавой.

В конце октября Минэкономики ФРГ заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС".

Однако польский регулятор - Управление по регулированию в сфере энергетики Польши - в письме германским властям уверял, что зависимость от "Газпрома" представляет собой "особенно высокие риски для безопасности снабжения" и может "даже угрожать надежности поставок газа определенным странам - членам ЕС", пишет Der Spiegel.

Поляков поддержал председатель германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Краеннер. Который заявил, что "старый состав федерального правительства игнорирует законные опасения наших соседей", сообщает ТАСС.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что сертификация газопровода "Северный поток - 2" может затянуться до мая следующего года. В Германии рассмотрение документов может продолжаться до 8 января следующего года, а затем еще четыре месяца в Еврокомиссии.

Напомним, Польша последовательно выступала сначала против строительства газопровода, а сейчас против запуска его в эксплуатацию. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель проект поддерживает. Как и социал-демократы, представитель которых Олаф Шольц может стать следующим канцлером.

Противоречия между Берлином и Варшавой только этим не исчерпываются. В Польше, например, на самом высоком уровне требуют от Германии компенсацию за оккупацию во время Второй мировой войны. Причем счет идет на сотни миллиардов евро. В Берлине этот вопрос категорически отказываются обсуждать, подчеркивая, что тема компенсаций давно закрыта.