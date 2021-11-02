Китай в соответствии со взятыми Пекином обязательствами по отказу от производства энергии из угля и уроками, извлечёнными из энергетического кризиса 2021 года, активно "запасается" газом:
"Интерес китайских гигантов заключается в том, чтобы получить гарантированные объёмы СПГ по предсказуемым ценам, таким как недавние спотовые котировки с высокой волатильностью валюты", — объясняет Кирилл Бахтин, старший аналитик сектора нефти и природного газа в "Инвестбанке Синара" (цитата ИА "Прайм").
Такая активность Пекина в закупке Американского СПГ, по словам Сергея Правосудова, директора Института национальной энергетики, "очень расстроила европейцев", которые уже сейчас ощутили дефицит этого вида топлива:
"Азиатский рынок является наиболее привлекательным, потому что цены там выше, а условия более привлекательны, чем в Европе".
По данным транспортной компании "Flex LNG", цена одного груза СПГ:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.