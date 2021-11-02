Китай оставляет Европу без американского СПГ

Китай в соответствии со взятыми Пекином обязательствами по отказу от производства энергии из угля и уроками, извлечёнными из энергетического кризиса 2021 года, активно "запасается" газом:

Китайский нефтяной гигант "Синопек" заключил 20-летний контракт с компанией "Венчур Глобал" (США) на поставку четырёх миллионов тонн американского СПГ ежегодно.

Китайская компания "ENN Natural Gas" объявила, что договорилась с "Cheniere Energy" о 13-летнем контракте на поставку сжиженного газа.

В стадии переговоров находится третья сделка: "CNOOC" ведёт переговоры о долгосрочных поставках сжиженного газа в США.

В дополнение к уже упомянутым соглашениям китайские компании подписали два контракта на поставку СПГ с терминалов "Плакемайн" и "Перевал Калькасье" в Луизиане, которые начнут работу в следующем году.

"Интерес китайских гигантов заключается в том, чтобы получить гарантированные объёмы СПГ по предсказуемым ценам, таким как недавние спотовые котировки с высокой волатильностью валюты", — объясняет Кирилл Бахтин, старший аналитик сектора нефти и природного газа в "Инвестбанке Синара" (цитата ИА "Прайм").

Европа загрустила

Такая активность Пекина в закупке Американского СПГ, по словам Сергея Правосудова, директора Института национальной энергетики, "очень расстроила европейцев", которые уже сейчас ощутили дефицит этого вида топлива:

"Азиатский рынок является наиболее привлекательным, потому что цены там выше, а условия более привлекательны, чем в Европе".

Статистика

По данным транспортной компании "Flex LNG", цена одного груза СПГ:

в Азии — $144 млн,

в Европе — $120 млн.