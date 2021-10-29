В России обнаружили новый тип финансовых пирамид, основанный на принципах инвестиционных онлайн-игр. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, как можно защититься от действий мошенников.
Он убеждён: следует сразу же отказываться от любого дела, куда нужно приводить новых участников, так как все признаки указывают на то, что это финансовая пирамида.
Также Власов попросил россиян игнорировать обещания мошенников о высоких доходах, которые существенно превышают привычный уровень финансов. Он подчеркнул, что многие люди начинают доверять неизвестным компаниям, не изучив документацию об их деятельности.
"Есть ли все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность, и если на сайте все эти документы не опубликованы или они вызывают сомнения, тоже в этом не участвовать", — отметил Власов в интервью RT.
Ранее специалисты ЦБ РФ заявляли, что в "игровые" финансовые пирамиды нередко вовлекают школьников и студентов. Родителей попросили внимательнее следить за действиями детей в Сети.
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