Центробанк: в России появился новый тип "игровых" финансовых пирамид

Специалисты Центрального банка выявили в России новый тип финансовых пирамид, которые основаны по принципу инвестиционных игр в Сети, сообщает РБК.

Незаконные проекты функционируют с помощью криптовалюты. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, на сегодняшний день таких сервисов ещё мало — всего 8% от общего числа подтверждённых финансовых пирамид за третий квартал 2021 года. Однако он считает, что вскоре их могут "раскрутить".

"Такие финансовые пирамиды привлекают граждан возможность лёгкого заработка и своей простотой, игровой формой", — пояснил Лях.

Он добавил, что система работает по принципу сетевого маркетинга, когда пользователю нужно привлечь другого человека в онлайн-игру, чтобы забрать свой выигрыш. Если же клиент не в силах привести своего знакомого, то весь проект останавливается. При этом вывести деньги обратно уже невозможно.

Эксперты Центробанка обратились к россиянам с просьбой не доверять мошенникам и не участвовать в инвестиционных онлайн-играх. Также они считают, что махинаторы всеми силами привлекают к финансовым пирамидам подростков и молодёжь, поэтому родителей попросили внимательно следить за действиями детей в интернете.

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