США будут давить на ОПЕК, чтобы снизить мировые цены на топливо

США намерены продолжать оказывать давление на страны - экспортеры нефти (ОПЕК), чтобы добиться снижения мировых цен на топливо.

Объявление было сделано пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки на ежедневной встрече с прессой.

По словам Псаки, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "затронул вопрос" о снижении цен на топливо в ходе переговоров с представителями других стран.

"Конечно, поставки от стран ОПЕК и оказание с нашей стороны дополнительного давления на ОПЕК — это то, что команда национальной безопасности Соединённых Штатов будет продолжать делать», - заявила она.

К слову, напомним, сами США сейчас практически выключены из процесса поставок энергоресурсов – вчера в результате аварии вышли из строя сразу два их терминала по производству СПГ. Об этом подробнее – в материале Pravda.Ru:

В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.