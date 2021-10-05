Украина не хочет вести прямые переговоры с Россией о поставках газа

Украина отказывается участвовать в прямых переговорах с Кремлем о поставках российского газа на территорию государства.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в офисе президента Владимира Зеленского этот вопрос не рассматривался, передаёт издание "Левый берег". Власти страны не согласны на диалог даже в случае холодной зимы.

"Такие переговоры не планируются", — подчеркнул Шмыгаль.

Добавим, накануне, 4 октября, представители украинской оппозиции потребовали, чтобы руководители государства последовали образцу Венгрии и вернулись к прямым контрактам с "Газпромом" на поставку российского газа.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в энергетической компании никогда не отрицали возможность переговоров по данной теме, однако их конечный результат будет зависеть от экономической целесообразности. Тем не менее, власти Украины отказывают обсуждать с Россией проблемы с топливом.

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