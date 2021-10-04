На Украине назвали единственный выход из газового кризиса

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал заявление лидера оппозиционной партии Украины "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая сказала, что тарифы на газ в стране в восемь раз больше, чем себестоимость "голубого топлива" при добыче.

Тимошенко назвала "скандалом огромного масштаба" большую надбавку к себестоимости украинского газа. Ранее перед своей отставкой главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер признался, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. Позже в компании отметили, что Ватерландер привёл ошибочные данные.

По словам Владимира Олейника, "газовая принцесса" Тимошенко знает, о чём говорит. Однако в текущих обстоятельствах критику заслужил не "Нафтогаз", а кураторы Украины, в частности, американские эксперты, которые выступали за повышение цены на газ.

"Это связано с тем, что когда экономика не работает, а деньги берутся в долг, то их надо отдавать. Поэтому есть контроль того, чтобы бюджет Украины пополнялся любыми средствами", — сообщил Олейник в беседе с изданием "Народные новости".

Многие украинцы работают за границей и ежегодно привозят из других стран 18-20 миллиардов гривен. Чтобы привлечь эти средства в госказну, власти Украины повышают цены на "голубое топливо", отметил экс-депутат парламента.

До ухудшения отношений с Россией Украина покупала тысячу кубометров российского газа за 45 долларов. Теперь страна вынуждена закупать топливо по тысяче долларов за тысячу кубометров.

Олейник считает, что сейчас Украину может спасти только одно — прямой контакт с Россией и договор о комфортной цене на газ. Это приведёт к снижению стоимости внутренней добычи газа, убеждён эксперт.

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