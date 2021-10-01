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"Идёт газовая война": ЕС призвали перестать церемониться с Россией

Экономика

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка считает, что Европа "слишком долго миндальничала" с поставщиками энергоносителей и была слишком мягкой. Удивительно, но речь не только о России.

"Идёт газовая война": ЕС призвали перестать церемониться с Россией

В интервью сайту iROZHLAS Бартушка заявил, что поставщики газа — не только Россия, но и Норвегия, Алжир — поняли, европейцы всерьёз намерены развивать зелёную энергетику. А потому решили показать, что путь это трудный, долгий и дорогостоящий. С чем, по мнению чешского спецуполномоченного, и связан нынешний газовый кризис в Европе.

Вацлав Бартушка полагает, что в нынешних условиях Евросоюз должен "заставлять поставщиков играть по нашим правилам". Он считает, что идёт "нечто вроде газовой войны".

"Вообще надо проявлять больше жёсткости. Европа слишком долго миндальничала со своими поставщиками, была слишком мягкой с ними. Этому нужно положить конец", — говорится в переводе интервью на "Иносми".

По мнению чешского чиновника, у ЕС масса вариантов для дальнейших действий.

"Мы крупнейшие потребители газа в мире и самый большой рынок. Наша ошибка в том, что мы до сих пор слишком церемонились с русскими, норвежцами, алжирцами. Нужно стать более жёсткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству", — заявил он.

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз к выработке совместной стратегии по покупке газа. По его мнению, это сработало в ходе совместной закупки вакцин от коронавируса. А потому может сработать и в том, что касается импорта газа.

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"Россия не сможет перекрыть газ Европе"
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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