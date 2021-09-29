Экономист: в России цены на бензин вырастут на 10% до конца года

Член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский рассказал, как будут расти цены на бензин в России.

По данным на 28 сентября, бензин марки АИ-95 подорожал до 60,5 тысяч рублей за тонну. За последнее время цены на топливо уже три раза обновила исторический рекорд.

По словам Жуковского, в России стоимость бензина может вырасти на 10% и даже перескочить за эту отметку. Перед выборами в Госдуму власть пыталась сгладить социальные недовольства и боролась с ростом цен на продукты питания, однако они все равно подскочили.

Эксперт отметил, что бензин является более монополистической отраслью, поэтому его легче регулировать.

"Выборы прошли, стало понятно, что нефтяные компании работать в убыток не будут. Цены будут дальше расти, минимум на 4-5% мы увидим рост в ближайшие месяцы", — сообщил Жуковский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Экономист обратил внимание на то, что сейчас все больше малых автозаправочных станций разоряются, потому что вынуждены торговать бензином в убыток. На рынке остаются крупные компании.

Из-за того, что у государства отсутствует нормальная внешняя экономическая политика, можно прогнозировать рост цен на все экспортные товары, в том числе на нефтепродукты, добавил Жуковский.

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