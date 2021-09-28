Эксперт: цена на бензин никак не изменится после рекордного подорожания нефти

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев заявил, что рекордный рост цен на нефть марки Brent никак не отразится на стоимости бензина.

В беседе с Телеканалом "360" Гусев рассказал, что вопрос разгона цены нефти и мировых валют не является экономическим, поскольку лежит в политической плоскости.

По словам эксперта, рост цен на нефть является параллельной реальностью, на которую никак не влияет объективная экономическая ситуация в мире, поэтому бензин не будет ни дорожать, ни дешеветь. В России действуют механизмы, защищающие автомобилистов от подорожания бензина.

По данным на 28 сентября, нефть марки Brent стоит 80 долларов за баррель. Это самая высокая цена за три последние года. Эксперты объяснили такую динамику ростом спроса на нефть после восстановления мировой экономики от пандемии.

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