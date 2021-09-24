В России цены на бензин побили рекорд

Стоимость бензина побила третий исторический рекорд. Сейчас марка топлива АИ-95 перевалила за отметку 60,5 тысяч рублей за тонну по европейскому территориальному индексу. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В Минэнерго России колебания биржевых цен объясняют ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, это может быть связано с переходом рынка на зимние виды топлива. В ведомстве отметили, спрос растет, но риска дефицита на данный момент нет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием "энергетической войны", развязанной "Газпромом".

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